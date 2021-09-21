В Украине подорожали ягоды: что больше всего прибавило в цене

В Украине за последнюю неделю существенно подорожали ягоды. Так, взлетели в цене голубика, малина и земляника.

Об этом сообщает EastFruit Trade Platform.

Интересно, что вместе с ростом цен на ягоды наблюдается и снижение стоимости на фрукты. Например, яблоки и груши стали дешевле.

А вот сезон дынь и арбузов подходит к концу, поэтому цены на бахчевые держатся стабильные и тенденции к снижению стоимости нет.

Цены на овощи растут

А на овощных рынках наблюдается очередной рост цен. Больше всего подорожали огурцы, баклажаны и цветная капуста. Незначительно повысились цены на лук, белокочанную капусту, томаты и перец "Била зирка".

Кстати, на другие сорта перца, наоборот, цены снизились. Также за меньшую цену можно купить кабачки.

Скриншот (east-fruit.com)