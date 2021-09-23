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В Україні злетить у ціні хліб: скільки коштуватиме до кінця року

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Четвер 23 вересня 2021 12:47
В Україні злетить у ціні хліб: скільки коштуватиме до кінця року Фото: в Україні прогнозують зростання цін на хліб (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ціна на хліб в Україні до кінця року може злетіти на 25%. Експерт пояснив, що на ціну впливає багато факторів.

Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі для Golos.ua.

Він зазначив, що подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25% і підвищення цін пов'язане з подорожчанням сировини та енергоносіїв.

"Ціни на хліб і хлібобулочні вироби в Україні подорожчають з кількох причин. Зокрема, через подорожчання сировини та борошна, і зростання цін на енергоносії, які займають значну частину у виробництві борошна та у виробництві хлібобулочних виробів. Таким чином, відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Через що виробники та продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам", - пояснив голова Комітету економістів.

Він додав, що ціни до кінця 2021 року можуть піднятися від 5 до 25% і це підтверджують різні прогнози.

"За різними оцінками подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%", - підкреслив Андрій Новак.

Варто відзначити, що за останній рік ціна на хліб і хлібобулочні вироби збільшилася на 12,5%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вересні в Україні знизилися ціни на деякі крупи, овочі та цукор.

А також розповідали про те, що в Україні ціни на фрукти і ягоди знову пішли вгору.

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