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В Украине подешевели продукты питания: что больше всего упало в цене

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Среда 22 сентября 2021 08:02
В Украине подешевели продукты питания: что больше всего упало в цене В Украине подешевели продукты питания (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начали падать цены на самые популярные продукты питания – овощи, крупы и сахар. За последний месяц цены снизились от 3% до 25%.

Какие продукты упали в цене в сентябре, рассказали в Минагрополитики.

Цены на овощи у производителей пошли вниз. Картофель подешевел за последний месяц на 7%, капуста – на 12%, лук – на 16%. Больше всего в цене упали свекла – на 24% и морковь – на 25%.

Цена на огурцы и зеленый перец также упала.

Опустилась цена и на крупы – на 1-3%. Это касается ячменных, кукурузных и гороховых круп. Сахар подешевел в сентябре на 3%.

А вот молоко высшего сорта и куриное мясо снова подорожали – в среднем на 3%. Мясо крупного рогатого скота – на 6%, а свинина за месяц прибавила в цене 7%.

Стоит отметить, что цена на подсолнечное масло за последний месяц не изменилась. Как отмечают эксперты, цены на этот продукт диктует мировой рынок и существенного снижения ожидать не стоит.

"Цена на украинском рынке для потребителей останется постоянной. Если и будет снижение цены, то несущественное — 3-5%, вряд ли больше. Ближайшие две-три недели дадут больше информации, чтобы понять, какая цена на масло будет у нас в ближайшие месяцы", - рассказала эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали снова дорожать фрукты и ягоды.

А также мы рассказывали о том, что в Украине подешевел овощ из продуктового набора.

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