В Украине взлетит в цене гречка: сколько будет стоить "золотая" крупа
В Украине может подорожать всеми любимая крупа - гречка, которую сейчас уже называют "золотой" из-за ее недемократической цены. За последние два года цена на этот продукт подскочила от 10 до 50 гривен. Согласитесь, существенный такой скачок.
Почему подорожает гречка рассказали в сюжете ТСН.
Прогнозы экспертов
Специалисты в области экономики озвучивают неутешительные прогнозы - гречка до конца года прибавит треть цены, то есть от 20 до 30%.
Такой рост прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.
"50% процентов гречки, которую мы потребляем - российского производства. Последние два РОКМ, когда она уменьшила производство на нашем рынке, ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", - объяснил Громовой.
Сколько будет стоить гречка
Экономист Олег Пендзин солидарен с коллегой и тоже считает, что крупа поднимется в цене. Но есть и хорошие новости - дефицита гречки в этом году не будет. Но цена 50 гривен за килограмм - доступна не каждому.
"Сегодня гречка подорожала меньше, чем потребительская корзина. Крупа гречневая с начала года подорожала на 16%. Считайте, максимум она будет стоить не более 50 гривен за килограмм", - рассказал специалист.
Экономисты сходятся в одном мнении, что если аграрии поднимут цену на гречку, люди перейдут на другие виды круп - более демократичные.
Как мы ранее писали, в Украине прогнозируют рекордное повышение цен на очень полезный продукт.