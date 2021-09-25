В Украине прогнозируют рекордное повышение цен на очень полезный продукт

В Украине прогнозируют рекордное повышение цен на мед из-за того, что на сегодня в стране сложилась сложная ситуация в сфере производства этого популярного и очень полезного продукта.

Почему мед может сильно подорожать и как можно повлиять на этот аспект - читайте в нашем материале ниже.

Почему мед дорожает?

Одной из причин подорожания эксперты называют тот фактор, что во многих регионах страны в этом году наблюдалась повышенная смертность пчел.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия - засуха и изменение климата привели к уничтожению некоторых медоносных культур. Из-за этого, соответственно, резко сократились объемы производства (на 35-40% по сравнению с прошлыми годами), а значит - стоимость меда будет расти.

"В Украине мед всегда считался относительно доступным продуктом для кошельков граждан, однако в этом году цены существенно выросли. В среднем повышение составило от 25 до 100 гривен за килограмм в зависимости от сорта. Например, если в прошлом году розничная цена меда из подсолнечника составляла 100 гривен за килограмм, то сейчас он стоит 125-150 гривен за килограмм", - цитирует аналитика Богдана Слуцкого профильное издание SEEDS.

При этом, говорит специалист, на конечную цену меда может повлиять значительное подорожание составляющих себестоимости производства пчелопакетов и инвентаря, который необходим для ухода за пасекой.

Чем полезен мед

Известно, что в составе пчелиного меда содержится более четырехсот различных компонентов, важных для здоровья, среди которых глюкоза, фруктоза, зольные элементы.

Использование меда как эффективного лекарственного средства основывается на многих его свойствах, в том числе антибактериальном, бактерицидном, противовоспалительном и противоаллергическом действии. Его применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

А еще мед хорошо смягчает кожу, повышает ее тонус, устраняет сухость и шелушение, благодаря чему он широко используется в косметике.