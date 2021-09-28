В Україні злетить в ціні гречка: скільки коштуватиме "золота" крупа

В Україні може подорожчати всіма улюблена крупа - гречка, яку зараз вже називають "золотою" через її недемократичну ціну. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень. Погодьтеся, істотний такий стрибок.

Прогнози експертів

Фахівці в галузі економіки озвучують невтішні прогнози - гречка до кінця року додасть третину ціни, тобто від 20 до 30%.

Таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо - російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку, відчувається значний дефіцит. Звідси й зростання цін", - пояснив Громовий.

Скільки коштуватиме гречка

Економіст Олег Пендзин солідарний з колегою і теж вважає, що крупа підніметься в ціні. Але є і хороші новини - дефіциту гречки в цьому році не буде. Але ціна 50 гривень за кілограм - доступна не кожному.

"Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте, максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - розповів фахівець.

Економісти сходяться в одній думці, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на інші види круп - більш демократичні.