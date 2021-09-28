ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні злетить в ціні гречка: скільки коштуватиме "золота" крупа

Новость на русском →
Вівторок 28 вересня 2021 09:51
В Україні злетить в ціні гречка: скільки коштуватиме "золота" крупа В Україні подорожчає гречка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні може подорожчати всіма улюблена крупа - гречка, яку зараз вже називають "золотою" через її недемократичну ціну. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень. Погодьтеся, істотний такий стрибок.

Чому подорожчає гречка розповіли в сюжеті ТСН.

Прогнози експертів

Фахівці в галузі економіки озвучують невтішні прогнози - гречка до кінця року додасть третину ціни, тобто від 20 до 30%.

Таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо - російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку, відчувається значний дефіцит. Звідси й зростання цін", - пояснив Громовий.

Скільки коштуватиме гречка

Економіст Олег Пендзин солідарний з колегою і теж вважає, що крупа підніметься в ціні. Але є і хороші новини - дефіциту гречки в цьому році не буде. Але ціна 50 гривень за кілограм - доступна не кожному.

"Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте, максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - розповів фахівець.

Економісти сходяться в одній думці, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на інші види круп - більш демократичні.

Як ми раніше писали, в Україні прогнозують рекордне підвищення цін на дуже корисний продукт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати