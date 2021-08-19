В Украине взлетели цены на мясо: что подорожало больше всего

В Украине повысились цены на мясо за полгода в магазинах и на рынках, и подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.
Об этом свидетельствуют новые данные Госстата.
Некоторые виды мясной продукции добавили в цене почти 20%, в то время как другие подорожали незначительно - приблизительно на 4%. В анализе речь идет о периоде времени с декабря 2020-го на июль нынешнего года.
Ранее сообщалось, что в Украине подешевеет подсолнечное масло, и эксперты объяснили, когда ждать падения цены.
Напомним, недавно экономист предупредил, что вскоре в Украине произойдет увеличение цен на пищевые продукты и коммуналку, что может привести к инфляции.