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В Украине взлетели цены на мясо: что подорожало больше всего

Автор: Владимир Костырин

В Украине повысились цены на мясо за полгода в магазинах и на рынках, и подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.

Об этом свидетельствуют новые данные Госстата.

Некоторые виды мясной продукции добавили в цене почти 20%, в то время как другие подорожали незначительно - приблизительно на 4%. В анализе речь идет о периоде времени с декабря 2020-го на июль нынешнего года.

Как и на что изменились цены

  • если в конце прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 гривны за килограмм, то в июле его уже продавали по цене 109,7 гривен, то есть подорожание составило 19,6%.
  • за говядину в среднем полгода назад покупатели платили 144,82 гривны за кило, теперь же - 162,45 гривны. Таким образом, цена увеличилась на 12,2%.
  • в магазинах свинину продавали в декабре 2020 года по цене 115,86 гривны за килограмм, а в июле нынешнего года стоимость составила 120,67 гривен. Так, подорожание вышло только 4,2%.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевеет подсолнечное масло, и эксперты объяснили, когда ждать падения цены.

Напомним, недавно экономист предупредил, что вскоре в Украине произойдет увеличение цен на пищевые продукты и коммуналку, что может привести к инфляции.

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