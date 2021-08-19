В Україні злетіли ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

В Україні підвищилися ціни на м'ясо за пів року в магазинах та на ринках, і подорожчання пояснюють зростанням витрат на виробництво, а також споживчою інфляцією.
Про це свідчать нові дані Держстату.
Деякі види м'ясної продукції додали в ціні майже 20%, в той час, як інші подорожчали незначно - приблизно на 4%. У аналізі йдеться про проміжок часу з грудня 2020-го на липень нинішнього року.
Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшає соняшникова олія, і експерти пояснили, коли чекати падіння ціни.
Нагадаємо, нещодавно економіст попередив, що незабаром в Україні відбудеться збільшення цін на харчові продукти та комуналку, що може призвести до інфляції.