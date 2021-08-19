RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні злетіли ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

Автор: Володимир Костирін

В Україні підвищилися ціни на м'ясо за пів року в магазинах та на ринках, і подорожчання пояснюють зростанням витрат на виробництво, а також споживчою інфляцією.

Про це свідчать нові дані Держстату.

Деякі види м'ясної продукції додали в ціні майже 20%, в той час, як інші подорожчали незначно - приблизно на 4%. У аналізі йдеться про проміжок часу з грудня 2020-го на липень нинішнього року.

Як і на що змінилися ціни

  • якщо наприкінці минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 гривні за кілограм, то в липні його вже продавали за ціною 109,7 гривні, тобто подорожчання склало 19,6%.
  • за яловичину в середньому пів року тому покупці платили 144,82 гривні за кіло, тепер же - 162,45 гривні. Таким чином, ціна збільшилася на 12,2%.
  • у магазинах свинину продавали в грудні 2020 року за ціною 115,86 гривні за кілограм, а в липні нинішнього року вартість склала 120,67 гривні. Так, подорожчання вийшло тільки 4,2%.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшає соняшникова олія, і експерти пояснили, коли чекати падіння ціни.

Нагадаємо, нещодавно економіст попередив, що незабаром в Україні відбудеться збільшення цін на харчові продукти та комуналку, що може призвести до інфляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни на продукти