В Украине снова выросли цены на хлеб: насколько подскочила стоимость

В частности, средняя цена хлеба пшеничного (650 граммов) в январе составила 25,20 грн, а по состоянию на 17 февраля выросла до 27,70 грн.

К тому же в прошлом году за него нужно было отдать 20,46 грн.

Кроме того, более чем на 2 гривны подорожал 600-граммовый "Хлеб пшеничный Царь хлеб нарезка". В январе 2022 года в среднем за него нужно было отдать 23,40 грн, а в феврале стоимость подскочила до 25,70 грн.

Отметим, что в апреле 2021 года за такой хлеб платили в среднем 21 гривну.

В Украине выросли цены на хлеб (freepik)

Как выбрать качественный и вкусный хлеб: