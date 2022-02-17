В Украине снова выросли цены на хлеб: насколько подскочила стоимость

В Украине в середине февраля по сравнению с январем 2022 года цены на хлеб выросли более чем на 2 гривны.
Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства финансов.
В частности, средняя цена хлеба пшеничного (650 граммов) в январе составила 25,20 грн, а по состоянию на 17 февраля выросла до 27,70 грн.
К тому же в прошлом году за него нужно было отдать 20,46 грн.
Кроме того, более чем на 2 гривны подорожал 600-граммовый "Хлеб пшеничный Царь хлеб нарезка". В январе 2022 года в среднем за него нужно было отдать 23,40 грн, а в феврале стоимость подскочила до 25,70 грн.
Отметим, что в апреле 2021 года за такой хлеб платили в среднем 21 гривну.
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