В Україні знову зросли ціни на хліб: наскільки підскочила вартість

Зокрема, середня ціна хліба пшеничного (650 грамів) у січні становила 25,20 грн, а станом на 17 лютого зросла до 27,70 грн.

До того ж минулого року за нього потрібно було віддати 20,46 грн.

Окрім того, більш ніж на 2 гривні подорожчав 600-грамовий "Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка". У січні 2022 року в середньому за нього потрібно було віддати 23,40 грн, а в лютому вартість підскочила до 25,70 грн.

Зазначимо, що у квітні 2021 року за такий хліб платили в середньому 21 гривню.

В Україні зросли ціни на хліб (freepik)

Яяк вибрати якісний та смачний хліб: