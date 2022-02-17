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В Україні знову зросли ціни на хліб: наскільки підскочила вартість

Автор: Тетяна Самарук

В Україні в середині лютого у порівнянні з січнем 2022 року ціни на хліб зросли більш ніж на 2 гривні.

Про це свідчать дані на порталі Міністерства фінансів.

Зокрема, середня ціна хліба пшеничного (650 грамів) у січні становила 25,20 грн, а станом на 17 лютого зросла до 27,70 грн.

До того ж минулого року за нього потрібно було віддати 20,46 грн.

Окрім того, більш ніж на 2 гривні подорожчав 600-грамовий "Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка". У січні 2022 року в середньому за нього потрібно було віддати 23,40 грн, а в лютому вартість підскочила до 25,70 грн.

Зазначимо, що у квітні 2021 року за такий хліб платили в середньому 21 гривню.

В Україні зросли ціни на хліб (freepik)

Яяк вибрати якісний та смачний хліб:

  • Уникайте хліба, до складу якого входять поліпшувачі;
  • Купуйте хліби традиційної рецептури. Зазвичай до українських пшенично-заварних хлібів не додають поліпшувачів;
  • Хліб має бути неоднорідного кольору - десь світліший, десть темніший;
  • Якісний хліб повинен мати хрустку скоринку;
  • Якщо постукати по скоринці хліба знизу, то звук має бути дзвінким. Якщо звук глухий - це означає, що хліб непропечений і в ньому може з’явитися грибок;
  • Скоринка повинна не відлущуватися від хліба, а відриватися разом з м’якушем.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали хліб, який допомагає зменшити жир на животі.

Також ми писали, що експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжим.

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