В Україні зросла вартість на молочні продукти: скільки коштує молоко та сметана

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за інформацією Мінфіну, в липні цього року ціна на молоко піднялася майже на три гривні.

Тому відтепер 900 грамів коштують понад 32 гривні. А от сметана здорожчала в середньому на дві гривні у порівнянні з минулим місяцем.

Ціна на йогурт зросла на три гривні. За 580 грамів класичного йогурту доведеться заплатити понад 36 гривень.

За словами експертів, таке здорожчання називають прогнозованим і додають, що вже цієї осені на українців чекає чергове підвищення вартості на основні продукти.

Молочні продукти для зміцнення імунітету

Відповідні продукти називають джерелом життя, оскільки саме молоко ми отримуємо з перших моментів нашого буття, саме воно допомагає функціонувати нашому організму протягом усього життя. Також воно допомагає нам рости, розвиватися і набиратися сил.

Важливо у раціон додавати не тільки молоко, але й інші види молочних продуктів, такі як кефір ряжанка, йогурт, сир. Основна функція молочної продукції полягає в насиченні здорового організму кальцієм, повноцінним білком, жирами, вуглеводами, амінокислотами, а також вітамінами А, В2 і D.

Молочні продукти повинні в обов'язковому порядку бути присутні в щоденному раціоні, оскільки вони забезпечують міцність кісток, зубів, й красу волосся і нігтів.