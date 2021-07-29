Сравнение цен на продукты в Украине и Польше: где дешевле
Цена продукты является самой актуальной темой для тех, кто планирует переехать из Украины в Польшу. Потому что продукты являются самым большим ежедневным расходом каждого.
Какие цены на продукты - читайте в нашем материале ниже.
Так, в популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Поэтому предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок в Польше и Украине.
Цена на овощи и фрукты (за килограмм)
- Томаты-3,49 зл/ 30 грн;
- Морковь-3,99 зл / 20 грн;
- Виноград-6,99 зл / 65 грн;
- Арбузы-2,99 зл / 27 грн;
- Нектарины-5,99 зл / 75 грн;
- Яблоки-1,49 зл / 24 грн;
- Дыни-5,99 зл / 35 грн;
- Апельсины-4,99 зл/ 35грн.
Мясо и рыба (за килограмм)
- Куриные крылышки-6,49 зл / 70 грн;
- Фарш свиной-4,99 зл / 95 грн;
- Куриные бедра-4,99 зл / 68 грн;
- Свиные лопатки-7,99 зл / 120 грн;
- Филе индюка-17,99 зл / 150 грн;
- Филе свежего лосося-4,99 зл / 480 грн;
- Форель свежая-2,59 зл / 180 грн.
Другие продукты
- Молоко-1,99 зл/ 25 грн за 1 литр;
- Сметана – 6,39 зл/ 24,50 грн;
- Яйца-11,99 зл / 77 грн за 30 штук;
- Масло-3,49 зл/ 50 грн за 200 граммов;
- Кофе в зернах-34,99 зл/ 110 грн за 1 килограмм;
- Гречка-2,99 зл / 52,99 грн за 400 граммов;
- Сок апельсиновый-3,99 зл/ 36 грн за 1 литр.
Кроме того, не стоит забывать, что средняя заработная плата в Польше выше: 4,5 тыс. злотых - 33 тыс. грн.
Также, если взять среднеевропейские цены, то продукты в Польше одни из самых дешевых. Это страна широких возможностей с доступными для проживания ценами.
Ранее мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.
Также в Украине стоимость яиц может взлететь до 40 гривен за десяток.