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Сравнение цен на продукты в Украине и Польше: где дешевле

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Четверг 29 июля 2021 22:38
Сравнение цен на продукты в Украине и Польше: где дешевле Фото: цены на продукты в Польше и Украине pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Цена продукты является самой актуальной темой для тех, кто планирует переехать из Украины в Польшу. Потому что продукты являются самым большим ежедневным расходом каждого.

Какие цены на продукты - читайте в нашем материале ниже.

Так, в популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Поэтому предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок в Польше и Украине.

Цена на овощи и фрукты (за килограмм)

  • Томаты-3,49 зл/ 30 грн;
  • Морковь-3,99 зл / 20 грн;
  • Виноград-6,99 зл / 65 грн;
  • Арбузы-2,99 зл / 27 грн;
  • Нектарины-5,99 зл / 75 грн;
  • Яблоки-1,49 зл / 24 грн;
  • Дыни-5,99 зл / 35 грн;
  • Апельсины-4,99 зл/ 35грн.

Мясо и рыба (за килограмм)

  • Куриные крылышки-6,49 зл / 70 грн;
  • Фарш свиной-4,99 зл / 95 грн;
  • Куриные бедра-4,99 зл / 68 грн;
  • Свиные лопатки-7,99 зл / 120 грн;
  • Филе индюка-17,99 зл / 150 грн;
  • Филе свежего лосося-4,99 зл / 480 грн;
  • Форель свежая-2,59 зл / 180 грн.

Другие продукты

  • Молоко-1,99 зл/ 25 грн за 1 литр;
  • Сметана – 6,39 зл/ 24,50 грн;
  • Яйца-11,99 зл / 77 грн за 30 штук;
  • Масло-3,49 зл/ 50 грн за 200 граммов;
  • Кофе в зернах-34,99 зл/ 110 грн за 1 килограмм;
  • Гречка-2,99 зл / 52,99 грн за 400 граммов;
  • Сок апельсиновый-3,99 зл/ 36 грн за 1 литр.

Кроме того, не стоит забывать, что средняя заработная плата в Польше выше: 4,5 тыс. злотых - 33 тыс. грн.

Также, если взять среднеевропейские цены, то продукты в Польше одни из самых дешевых. Это страна широких возможностей с доступными для проживания ценами.

Ранее мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.

Также в Украине стоимость яиц может взлететь до 40 гривен за десяток.

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