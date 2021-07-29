Сравнение цен на продукты в Украине и Польше: где дешевле

Цена продукты является самой актуальной темой для тех, кто планирует переехать из Украины в Польшу. Потому что продукты являются самым большим ежедневным расходом каждого.

Какие цены на продукты - читайте в нашем материале ниже .

Так, в популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Поэтому предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок в Польше и Украине.

Цена на овощи и фрукты (за килограмм)

Томаты-3,49 зл/ 30 грн;

Морковь-3,99 зл / 20 грн;

Виноград-6,99 зл / 65 грн;

Арбузы-2,99 зл / 27 грн;

Нектарины-5,99 зл / 75 грн;

Яблоки-1,49 зл / 24 грн;

Дыни-5,99 зл / 35 грн;

Апельсины-4,99 зл/ 35грн.

Мясо и рыба (за килограмм)

Куриные крылышки-6,49 зл / 70 грн;

Фарш свиной-4,99 зл / 95 грн;

Куриные бедра-4,99 зл / 68 грн;

Свиные лопатки-7,99 зл / 120 грн;

Филе индюка-17,99 зл / 150 грн;

Филе свежего лосося-4,99 зл / 480 грн;

Форель свежая-2,59 зл / 180 грн.

Другие продукты

Молоко-1,99 зл/ 25 грн за 1 литр;

Сметана – 6,39 зл/ 24,50 грн;

Яйца-11,99 зл / 77 грн за 30 штук;

Масло-3,49 зл/ 50 грн за 200 граммов;

Кофе в зернах-34,99 зл/ 110 грн за 1 килограмм;

Гречка-2,99 зл / 52,99 грн за 400 граммов;

Сок апельсиновый-3,99 зл/ 36 грн за 1 литр.

Кроме того, не стоит забывать, что средняя заработная плата в Польше выше: 4,5 тыс. злотых - 33 тыс. грн.

Также, если взять среднеевропейские цены, то продукты в Польше одни из самых дешевых. Это страна широких возможностей с доступными для проживания ценами.