В Украине вырастут цены на продукты: что подорожает в 2020 году

Цены на продукты в Украине изменятся в 2020 году
Цены на продукты в Украине в 2020 году будут зависеть от ряда факторов, таких как урожай, уровень инфляции и курс валют. Повлияет ли рекордный урожай зерновых, о которых отчитались в 2019 году, на ценообразование социальных продуктов - в материале Styler.
Эксперты называют главной причиной роста цен в Украине на важные продукты из социальной корзины отмену регулирования цен на них. Это связано с подписанием Ассоциации с ЕС, теперь цены все больше приближаются к европейским, пишет "Сегодня". К примеру, стоимость мяса и молочных продуктов уже сравнялась с ценами в Западной Европе.
Урожай зерновых в 2019 году также не станет определяющим фактором, благодаря которому цены автоматически пойдут вниз, уверены эксперты.
"Наши производители получили возможность продавать товар за рубеж по рыночным ценам. Поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения", - говорит Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.
Как пример, эксперт приводит гречку. В 2016 году она подорожала до 40 гривен за килограмм, но затем вдвое сбросила в цене из-за избытка предложения. Теперь она снова начала дорожать, поскольку в 2019 году ее посеяли меньше, чем обычно.
Дорошенко считает, что в первой половине 2020 года цены на крупы и бакалею будут расти зависимо от уровня инфляции (на 5-6% в год), хлеб же превысит этот показатель еще на 1%.
Снизится цена на пшено с 30-35 грн за кг до 20-22 грн, поскольку проса собрали более, чем достаточно.
Экономист Олег Пендзин предполагает, что бакалея в 2020 году будет дорожать на 0,5% в месяц, а хлеб на 0,8-1% ежемесячно. Причем, прежде всего это коснется премиальных сортов.