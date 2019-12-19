В Украине вырастут цены на продукты: что подорожает в 2020 году

Цены на продукты в Украине в 2020 году будут зависеть от ряда факторов, таких как урожай, уровень инфляции и курс валют. Повлияет ли рекордный урожай зерновых, о которых отчитались в 2019 году, на ценообразование социальных продуктов - в материале Styler.

Эксперты называют главной причиной роста цен в Украине на важные продукты из социальной корзины отмену регулирования цен на них. Это связано с подписанием Ассоциации с ЕС, теперь цены все больше приближаются к европейским, пишет "Сегодня". К примеру, стоимость мяса и молочных продуктов уже сравнялась с ценами в Западной Европе.

Урожай зерновых в 2019 году также не станет определяющим фактором, благодаря которому цены автоматически пойдут вниз, уверены эксперты.

Гречка, хлеб и бакалея

"Наши производители получили возможность продавать товар за рубеж по рыночным ценам. Поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения", - говорит Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.

Как пример, эксперт приводит гречку. В 2016 году она подорожала до 40 гривен за килограмм, но затем вдвое сбросила в цене из-за избытка предложения. Теперь она снова начала дорожать, поскольку в 2019 году ее посеяли меньше, чем обычно.

Дорошенко считает, что в первой половине 2020 года цены на крупы и бакалею будут расти зависимо от уровня инфляции (на 5-6% в год), хлеб же превысит этот показатель еще на 1%.

Снизится цена на пшено с 30-35 грн за кг до 20-22 грн, поскольку проса собрали более, чем достаточно.

Экономист Олег Пендзин предполагает, что бакалея в 2020 году будет дорожать на 0,5% в месяц, а хлеб на 0,8-1% ежемесячно. Причем, прежде всего это коснется премиальных сортов.