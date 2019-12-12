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Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты

Новости » Экономика     12.12.2019 - 15:51
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рейтинг возглавляют картофель, яблоки и гречка

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в ноябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены на картофель выросли на 77,0% до 14,1грн за кг, на яблоки выросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 66,8% до 27,2 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 46,7 % до 9,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 41,6% до 7,0 грн за кг, цены на свеклу упали на 38,0% до 6,8 грн за кг, цены на капусту снизились на 26,1% до 6,6 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 14,8% до 20,9 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 17,8% до 46,7 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,6% до 17,2 грн за бутылку.

Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

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