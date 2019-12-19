В Україні зростуть ціни на продукти: що подорожчає в 2020 році

Ціни на продукти в Україні в 2020 році будуть залежати від ряду факторів, таких як врожай, рівень інфляції та курс валют. Чи вплине рекордний урожай зернових, про які відзвітували в 2019 році, на ціноутворення соціальних продуктів - в матеріалі Styler.

Експерти називають головною причиною зростання цін в Україні на важливі продукти з соціальної кошика скасування регулювання цін на них. Це пов'язано з підписанням Асоціації з ЄС, тепер ціни все більше наближаються до європейських, пише "Сьогодні". Наприклад, вартість м'яса і молочних продуктів вже зрівнялася з цінами в Західній Європі.

Урожай зернових в 2019 році також не стане визначальним фактором, завдяки якому ціни автоматично підуть вниз, впевнені експерти.

Гречка, хліб і бакалія

"Наші виробники отримали можливість продавати товар за кордон за ринковими цінами. Тому ціни на борошно, хліб, крупи в Україні поступово зросли і тепер залежать тільки від попиту і пропозиції", - говорить Олексій Дорошенко, голова Національної ради економічного розвитку.

Як приклад, експерт наводить гречку. У 2016 році вона подорожчала до 40 гривень за кілограм, але потім удвічі скинула в ціні через надлишок пропозиції. Тепер вона знову почала дорожчати, оскільки в 2019 році її посіяли менше, ніж зазвичай.

Дорошенко вважає, що в першій половині 2020 року ціни на крупи і бакалію будуть рости залежно від рівня інфляції (на 5-6% в рік), хліб перевищить цей показник ще на 1%.

Знизиться ціна на пшоно з 30-35 грн за кг до 20-22 грн, оскільки проса зібрали більше, ніж достатньо.

Економіст Олег Пендзин припускає, що бакалія в 2020 році буде дорожчати на 0,5% в місяць, а хліб на 0,8-1% щомісяця. Причому, перш за все це торкнеться преміальних сортів.