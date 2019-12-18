Пенсионеры в Украине получат повышенные пенсии: озвучены цифры

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине повысят после очередного перерасчета

Пенсии в Украине после перерасчета в декабре будут повышены благодаря изменению прожиточного минимума для лиц,утративших трудоспособность. Пенсионеры уже начали получать прибавку к пенсиям, причем для кого-то она составила менее 100 грн, а кому-то добавили более 700 гривен. На сколько повысили пенсии в декабре - в материале Styler.

В Украине около 12 млн пенсионеров, и только 18 тысяч получат более 700 тысяч гривен, от 100 до 300 грн с декабря будут получать 145,9 тысяч украинцев, достигших пенсионного возраста.

29,3 тысячи украинцев получат прибавку от 300 до 500 тысяч гривен, а от 500 до 700 тысяч станут доплачивать категории, численность которой составляет 7 тысяч.

Самая большая группа пенсионеров, около 5,6 млн человек, получат незначительную прибавку - до 100 грн.

Напомним, что в новопринятом Бюджете 2020 заложено такое повышение минимальных пенсий. После поднятия в декабре 2019 на 74 грн до 1638 грн, следующий автоматический перерасчет произойдет 1 июля 2020 года - снова на 74 гривны (до 1712 грн), а в декабре ожидается повышение на 57 грн (до 1769 грн).

Стоит отметить, что президент Зеленский анонсировал доплаты пенсионерам старше 80-ти лет. Они в 2020-м году могут получить прибавку от 400 до 1100 грн и на эти потребности заложено 13 млрд грн. Кроме того, подобные надбавки планируются и для категорий 75+ и 70+.

Также в Верховной Раде 12 декабря зарегистрировали законопроект, который предусматривает повышение минимальной пенсии в два раза от суммы 1638 грн. Если его примут, то с 1 июня 2020 года минималка составит 3276 гривен.