В Украине вырастили уникальное растение: на планете больше нигде нет (видео)

Украинские фермеры вывели и запатентовали новый сорт грецкого ореха под названием "Сойка". Аграрии рассказали, чем этот сорт отличается от других экземпляров подвида и в чем его преимущества. Об этом пишет "Агробізнес Сьогодні".

Как сообщается, общественная организация "зеленые инициативы Ровно" вместе с профессором Национального университета водного хозяйства и природопользования Петром Скрипчуком получили от Министерства экономики патент на орех собственного сорта под названием Сойка.

Профессор рассказывает, что преимущества сорта связаны с адаптацией этого растения к умеренному климату севера Украины. Также этот орех "не берут" вредители и сильные перепады температур.

"Получили патент на собственный сорт грецкого ореха "Сойка". Преимущества сорта: для севера Украины и Республики Беларусь и подобных климатических зон, соответствие плода мировым требованиям стандартов, вкусный и желанный в каждом дворе ореховой Украины", - рассказал ученый.

По данным агрария, орех очень быстро растет: за год его потенциал роста – от 1 до 1,5 метров, в зависимости от качества ухода и погодных условий.

Украинские аграрии вывели новый сорт орехов

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