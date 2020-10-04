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Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений

Купертино , Воскресенье 04 октября 2020 08:45
Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений
Фото: магазин Apple (pixabay com)
Автор: Максим Зайченко

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на "самовосстанавливающийся экран". Это должно быть устройство в виде телефона или планшета с гибким экраном, который может восстанавливаться от царапин или других повреждений.

Об этом сообщает Patently Apple.

Согласно патенту, слой покрытия дисплея может включать в себя слой эластомера в гибкой области слоя покрытия экрана для повышения гибкости.

"Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Для улучшения внешнего вида желательно минимизировать наличие царапин и вмятин. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала", - говорится в сообщении.

Восстановление дисплея от повреждений может происходить в слое самовосстанавливающегося материала без подсказки, например, материал покрытия может заполнить вмятину даже без внешнего вмешательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может научить голосового помощника Siri говорить по-украински. На сегодня голосовой помощник поддерживает ряд языков, но не украинский.

Также РБК-Украина писало, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.

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