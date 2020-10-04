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В Україні виростили унікальну рослину: на планеті більше ніде немає (відео)

Автор: Анна Кисельова

Українські аграрії вивели новий сорт горіхів

Українські фермери вивели та запатентували новий сорт волоського горіха під назвою "Сойка". Аграрії розповіли, чим цей сорт відрізняється від інших примірників підвиду і в чому його переваги. Про це пише "Агробізнес Сьогодні".

Як повідомляється, громадська організація "зелені ініціативи Рівне" разом з професором Національного університету водного господарства та природокористування Петром Скрипчуком отримали від Міністерства економіки патент на горіх власного сорту під назвою Сойка.

Професор розповідає, що переваги сорту пов'язані з адаптацією цієї рослини до помірного клімату півночі України. Також цей горіх "не беруть" шкідники та сильні перепади температур.

"Отримали патент на власний сорт волоського горіха "Сойка". Переваги сорту: для півночі України та Республіки Білорусь і подібних кліматичних зон, відповідність плода світовим вимогам стандартів, смачний і бажаний в кожному дворі горіхової України", - розповів учений.

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За даними аграрія, горіх дуже швидко зростає: за рік його потенціал росту – від 1 до 1,5 метрів, в залежності від якості догляду та погодних умов.

Українські аграрії вивели новий сорт горіхів

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