В Украине вырастили гигантский арбуз: его вес впечатляет (видео)

В Украине определили арбуз-рекордсмен сезона 2019. Плод, который стал победителем в этом году, весит 31,8 килограмма. Это определили на ежегодном празднике бахчевых, который прошел в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщается в сюжете ТСН.

Видео: в Херсонской области определили самый большой арбуз в Украине (YouTube/ТСН)

Также на фестивале определили самую большую дыню - почти 6,5 кг, и тыкву - более 34 кг. Такие результаты говорят, что сезон в этом году достаточно неплохой.

Владелец арбуза-рекордсмена рассказал, как ему удалось вырастить такую большую ягоду.

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не добавляем. Там немножко азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все", - заявил он.

В то же время фермеры отметили, что неделю назад закупочная цена на арбузы очень упала. Бахчевые с поля стоят 60 копеек за килограмм. Судя по всему, арбузный сезон в самом разгаре и украинцы скоро дождутся арбузов по демократичной цене.

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