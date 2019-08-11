В Україні виростили гігантський кавун: його вага вражає (відео)

В Україні визначили кавун-рекордсмен сезону 2019. Плід, який став переможцем в цьому році, важить 31,8 кілограма. Це визначили на щорічному святі баштанних, який пройшов у місті Гола Пристань Херсонської області, повідомляється в сюжеті ТСН.

Відео: у Херсонській області визначили найбільший кавун в Україні (YouTube/ТСН)

Також на фестивалі визначили найбільшу диню - майже 6,5 кг, гарбуз - понад 34 кг. Такі результати свідчать, що сезон в цьому році досить непоганий.

Власник кавуна-рекордсмена розповів, як йому вдалося виростити таку велику ягоду.

"Треба вчасно посадити, дивитися на погодні умови, поливати, доглядати. Ми добрива не додаємо. Там трошки азоту додали, щоб він тільки стартував, - і все", - сказав він.

У той же час фермери зазначили, що тиждень тому закупівельна ціна на кавуни дуже впала. Баштанні з поля коштують 60 копійок за кілограм. Судячи з усього, кавуновий сезон в самому розпалі і українці скоро дочекаються кавунів за демократичною ціною.

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