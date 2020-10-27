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В Украине вырастет цена на газ для населения: закончилась эпоха бедности?

Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях пользователи активно обсуждают очередное повышение цены на газ

В Украине с ноября поднимется цена на газ для населения и по сравнению с октябрем, платежки вырастут в среднем на 35%. О повышении цены сообщили в "Нафтогаз Украина" и отметили, что изменение связано с сезонным фактором, а также в связи с увеличением оптовых цен на голубое топливо.

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Однако подобное решение компании было встречено жителями Украины очень негативно. Они отмечают, что в стране начался отопительный сезон, продолжается пандемия и платежки за газ станут сильной нагрузкой на бюджет украинцев, часть из которых существенно потеряла в доходах из-за карантина.

  • Борьба с бедностью налицо! Властям плевать на народ.
  • Когда власти привязали цену на газ в Украине к его цене на международном европейском аукционе, все массово радовались, а ведь умные люди предупреждали, что зарплаты у нас не европейские.
  • Цена на газ: август - 3,24, сентябрь – 5,49, октябрь – 6,77, без учета доставки. Про какие паузы речь, нас просто грабят.
  • Выборы закончились – теперь время для плохих новостей.
  • Стесняюсь спросить – это уже полный конец эпохи бедности?

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  • Очень вовремя. Как раз люди болеют. Тратят сумасшедшие деньги на лечение. А тут еще и Нафтогаз накушаться не может. Противно.
  • А добавьте еще к этой цене транспортировку…
  • 4 тысячи зарплата в частном секторе, за газ платить по 5-6 тысяч без субсидий. У них дети, которых надо обеспечивать. Как жить?
  • Ура! Эпоха бедности закончилась.
  • Пандемия, карантин, работы у людей нет, лекарства покупать не за что, зима идет, холода идут, тарифы на электроэнергию повысили. А тут внезапно фух! Ну слава богу, хоть газ еще подорожает. А то я уже начал переживать!
  • А сколько было разговоров о снижении цен на газ…

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Напомним, ранее мы писали о том, каким будет порядок начисления субсидий в отопительном сезоне.

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