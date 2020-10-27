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Субсидии в отопительном сезоне: порядок начисления и проверка получателей

Киев, Вторник 27 октября 2020 11:52
Субсидии в отопительном сезоне: порядок начисления и проверка получателей
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В случае ошибок в декларации о доходах получателей могут лишить субсидий

В этом году в связи с карантином и эпидемиологическим зонированием в Украине появились особенности при назначении субсидий. Также будут проверять, правильно ли указаны доходы.

Об этом заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически", - сказал Музыченко.

По его словам, украинцам, претендующим на субсидии, не нужно никуда обращаться при условии, что ни случилось каких-то изменений в составе домохозяйства. Если же возникли проблемы, то можно по почте отправить заявление и справку о доходах, или в онлайн-режиме заполнить заявку, либо самостоятельно обратиться в органы соцзащиты. Во время визита следует учитывать, в какой карантинной зоне находится тот или иной населенный пункт. Документы рассматривают в течение десяти дней.

Заместитель министра сообщил, что в этом году получателей субсидий будут проверять: правильно ли указали доходы. Это может лишить права на субсидию. Поэтому будут приостановлены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления.

В Минсоцполитики не ожидают существенного сокращения получателей субсидий.

"При расчете проекта государственного бюджета на 2021 было предложено 36 млн гривен. Это соответствует условиям, в которых мы считали расходы. Если произойдет увеличение цен или тарифов, то эту цифру будем пересматривать", сказал чиновник.

Напомним, Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что уменьшение расходов на жилищные субсидии в проекте госбюджета на 2021 год вызвано падением потребности людей. Как отметил министр, "субсидии считаются соответственно к возможностям граждан их получать".

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Отопительный сезон Новости Украины Экономика субсидиибюджет

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