В Україні зросте ціна на газ для населення: закінчилася епоха бідності?

В Україні з листопада підніметься ціна на газ для населення і в порівнянні з жовтнем, платіжки зростуть в середньому на 35%. Про підвищення ціни повідомили в "Нафтогаз Україна" і відзначили, що зміна пов'язана з сезонним чинником, а також у зв'язку зі збільшенням гуртових цін на блакитне паливо.

Однак подібне рішення компанії було зустрінуте жителями України дуже негативно. Вони відзначають, що в країні розпочався опалювальний сезон, триває пандемія і платіжки за газ стануть сильним навантаженням на бюджет українців, частина з яких істотно втратила у доходи через карантин.

Боротьба з бідністю наявності! Владі плювати на народ.

Коли влада прив'язала ціну на газ в Україні до його ціни на міжнародному європейському аукціоні, всі масово раділи, адже розумні люди попереджали, що зарплати у нас не європейські.

Ціна на газ: серпень - 3,24, вересень – 5,49, жовтень – 6,77, без урахування доставлення. Про які паузи мова, нас просто грабують.

Вибори закінчилися – тепер час для поганих новин.

Соромлюся запитати – це вже повний кінець епохи бідності?

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Дуже вчасно. Якраз люди хворіють. Витрачають шалені гроші на лікування. А тут ще і Нафтогаз наїстися не може. Противно.

А додайте ще до цієї ціни транспортування...

4 тисячі зарплата в приватному секторі, за газ платити за 5-6 тисяч без субсидій. У них діти, яких треба забезпечувати. Як жити?

Ура! Епоха бідності закінчилася.

Пандемія, карантин, роботи у людей немає, ліки купувати нема за що, зима йде, йдуть холоди, підвищили тарифи на електроенергію. А тут раптово фух! Ну слава богу, хоч газ ще подорожчає. А то я вже почав переживати!

А скільки було розмов про зниження цін на газ...

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким буде порядок нарахування субсидій в опалювальному сезоні.