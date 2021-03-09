UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине выиграли самый большой джекпот: кто счастливчик и сколько он получит после налогов

Автор: Styler

В субботу, 6 марта, онлайн-игрок сорвал крупнейший джекпот Украины - 33 миллионов 32 тысячи гривен. С лототроном сошлись шесть цифр 05 19 24 34 38 46.

Счастливчик купил многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

В пресс-релизе "Украинской национальной лотереи" говорится, что победитель купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд стоимостью 450 гривен. При этом его имя не разглашается.

Кроме джекпота игрок получит еще 20 гривен за 2 угаданных номера.

Победителя ждут в офисе Украинской Национальной Лотереи, там он сможет получить свой выигрыш.

Стоит отметить, что победитель лотереи получит не все сумму в размере 33 032 000 гривен, поскольку по закону все лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогами.

Налог на доходы физических лиц составит 18% от суммы выигрыша, а военный сбор еще 1,5%. Таким образом победителю необходимо будет заплатить почти 6,5 миллиона гривен налога, и в итоге он получит почти 26,6 миллиона гривен.

Какие шансы на победу?

При условии, что у участника имеется билет, где заполнено шесть полей, шансы на победу следующие:

Совпадение 6 чисел - шанс 0,000012%

Совпадение 5 чисел - шанс 0,0029%

Совпадение 4 чисел - шанс 0,1%

Совпадение 3 чисел - шанс 2,2%

Совпадение 2 чисел - шанс 15%

Пользователи сети прокомментировали выигрыш.

  • У нас выиграть еще не значит получить!
  • Ляшко?
  • Дайте угадаю? Победителем стал дальний родственник одного из спонсоров?
  • Выиграть-то он выиграл, пусть теперь получит. Играть в азартные игры с нашим государством опсасно;
  • Половину отдаст государству в виде налога;
  • Вранье, в нашей стране это способ зарабатывать деньги;

Напомним, гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 марта расскажет, кого ждет неудача в таких сферах жизни, как любовь, работа, финансы.

Ранее эксперты назвали вещи, которые нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь на себя беду. Вещи хранят в себе энергетику, у которой есть свойство оберегать жилище.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины лотереи
Читайте также
В Украине ищут обладателя лотерейного билета с почти миллионным выигрышем
Полиция провела обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт"
Прогноз погоды