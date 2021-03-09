В Украине выиграли самый большой джекпот: кто счастливчик и сколько он получит после налогов

В пресс-релизе "Украинской национальной лотереи" говорится, что победитель купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд стоимостью 450 гривен. При этом его имя не разглашается.

Кроме джекпота игрок получит еще 20 гривен за 2 угаданных номера.

Победителя ждут в офисе Украинской Национальной Лотереи, там он сможет получить свой выигрыш.

Стоит отметить, что победитель лотереи получит не все сумму в размере 33 032 000 гривен, поскольку по закону все лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогами.

Налог на доходы физических лиц составит 18% от суммы выигрыша, а военный сбор еще 1,5%. Таким образом победителю необходимо будет заплатить почти 6,5 миллиона гривен налога, и в итоге он получит почти 26,6 миллиона гривен.

Какие шансы на победу?

При условии, что у участника имеется билет, где заполнено шесть полей, шансы на победу следующие:

Совпадение 6 чисел - шанс 0,000012%

Совпадение 5 чисел - шанс 0,0029%

Совпадение 4 чисел - шанс 0,1%

Совпадение 3 чисел - шанс 2,2%

Совпадение 2 чисел - шанс 15%

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