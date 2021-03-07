33 млн грн. В Украине выиграли самый большой джекпот национальной лотереи

Счастливчик выиграл 33 032 000 гривен.

Он купил многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

Лототрон в 2078 тираже избрал 05 19 24 34 38 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока.

Напомним, в июне 2020 года украинец выиграл главный приз Большой игры одной из лотерей размером 900 тысяч гривен.

Ранее "РБК-Украина" писало о том, как и почему АМКУ может блокировать регулирования лотерейного бизнеса.

Напомним также, что финансовому комитету Верховной рады не позволили формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.