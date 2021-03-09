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В Україні виграли найбільший джекпот: хто щасливчик і скільки він отримає після податків

Автор: Styler

У суботу, 6 березня, онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України - 33 мільйонів 32 тисячі гривень. З лототроном зійшлися шість цифр 05 19 24 34 38 46.

Щасливчик купив багатотиражний квиток Супер Лото вранці 4 березня на шість полів і п'ять розіграшів поспіль.

В прес-релізі "Української національної лотереї" говориться, що переможець купив 1 квиток на 6 комбінацій і на 5 тиражів підряд вартістю 450 гривень. При цьому його ім'я не розголошується.

Крім джекпота гравець отримає ще 20 гривень за 2 вгаданих номерів.

Переможця чекають в офісі Української Національної Лотереї, там він зможе отримати свій виграш.

Варто зазначити, що переможець лотереї отримає не всі суму в розмірі 33 032 000 гривень, оскільки за законом всі лотерейні виграші в Україні обкладаються податками.

Податок на доходи фізичних осіб становитиме 18% від суми виграшу, а військовий збір ще 1,5%. Таким чином переможцю необхідно буде заплатити майже 6,5 мільйона гривень податку, і в результаті він отримає майже 26,6 мільйона гривень.

Які шанси на перемогу?

За умови, що в учасника є квиток, де заповнено шість полів, шанси на перемогу наступні:

Збіг 6 чисел - шанс 0,000012%

Збіг 5 чисел - шанс 0,0029%

Збіг чисел 4 - шанс 0,1%

Збіг чисел 3 - шанс 2,2%

Збіг чисел 2 - шанс 15%

Користувачі мережі прокоментували виграш.

  • У нас виграти ще не значить отримати!
  • Ляшко?
  • Дайте вгадаю? Переможцем став далекий родич одного зі спонсорів?
  • Виграти-то він виграв, нехай тепер одержить. Грати в азартні ігри з нашою державою небезпечно;
  • Половину віддасть державі у вигляді податку;
  • Брехня, в нашій країні це спосіб заробляти гроші;

Нагадаємо, гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 8 по 14 березня розповість, кого чекає невдача в таких сферах життя, як любов, робота, фінанси.

Раніше експерти назвали речі, які не можна викидати з будинку, щоб не накликати на себе біду. Речі зберігають в собі енергетику, у якої є властивість оберігати оселю.

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