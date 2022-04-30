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В Украине на выходных ожидаются дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная, в большинстве областей снова начнет подниматься дневная температура воздуха. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 30 апреля

В субботу дожди ожидаются днем в западных областях страны – в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, на Закарпатье. Ночные осадки возможны на востоке страны и в южной части.

Температура воздуха ночью на западе, севере и в центральных областях составит +3 +5 градусов, на юге и востоке от +8 до +11 градусов.

Днем в западной части, на севере, в центре ожидается от +12 до +15 градусов. На юге воздух прогреется до +18 градусов. На востоке от +15 до +17 градусов.

В Киеве 30 апреля ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 30 апреля

Погода в Украине 1 мая

В воскресенье осадки уйдут из Украины, но синоптики прогнозируют усиление ветра почти во всех регионах страны.

Ночная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов почти по всей территории Украины. Теплее будет только в южной части, до +8 градусов.

Днем потеплеет на западе и севере страны, до +14 +17 градусов. В южной части ожидается от +15 до +17 градусов. На востоке +14 +16 градусов, местами до +17 +18 градусов.

В Киеве 1 мая ожидается небольшая облачность, усиление ветра, но без существенных осадков. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Карта погода в Украине на воскресенье, 1 мая

По прогнозу синоптиков, в понедельник дожди вернутся в западные области страны. А 3 мая по всей территории Украины ожидаются сильные грозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину движутся заморозки и дожди.

А также рассказывали о том, какой прогноз погоды сделали синоптик на май в Украине.

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