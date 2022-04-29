В Украину движутся заморозки и дожди: синоптики показали новый прогноз

Погода в Украине в ближайшие выходные принесет местами заморозки, а местами - дожди. Днем же будет умеренно тепло.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, суббота-воскресенье ожидаются термически однородными днем, ожидается +12+19 градусов.

А вот ночью на западе, севере, местами в центре вероятны заморозки.

Дожди 30 апреля - 1 мая будут выпадать преимущественно в западных и северных областях. Ближайшей ночью осадки вероятны на Днепропетровщине и Запорожье.

На юге и востоке существенные осадки в течение субботы-воскресенья - маловероятны.

"Ночью 30 апреля в северных, западных, большинстве центральных областей ночью 1-2 мая в восточных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Прогноз для Киева

В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются периодические дожди. Ночью +3+6 градусов, на окраинах при прояснениях возможны заморозки.

В дневные часы воздух в столице прогреется до +13+16 градусов.

Далее в столице синоптики Gismeteo прогнозируют стабильное тепло: +14+18 градусов. Ночи тоже будут постепенно теплеть.

Скрин: Погода в Украине (gismeteo.ua)