В Україні на вихідних очікуються дощі: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 30 квітня

У суботу дощі очікуються вдень у західних областях країни - в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, на Закарпатті. Нічні опади можливі на сході країни та в південній частині.

Температура повітря вночі на заході, півночі та в центральних областях становитиме +3 +5 градусів, на півдні та сході від +8 до +11 градусів.

Вдень у західній частині, на півночі, в центрі очікується від +12 до +15 градусів. На півдні повітря прогріється до + 18 градусів. На сході від + 15 до +17 градусів.

У Києві 30 квітня очікується невелика хмарність, без істотних опадів. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень від +13 до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 30 Квітня

Погода в Україні 1 травня

У неділю опади підуть з України, але синоптики прогнозують посилення вітру майже у всіх регіонах країни.

Нічна температура коливатиметься від + 4 до +6 градусів майже по всій території України. Тепліше буде тільки в південній частині, до + 8 градусів.

Вдень потеплішає на заході та півночі країни, до +14 +17 градусів. У південній частині очікується від + 15 до +17 градусів. На сході + 14 +16 градусів, місцями до +17 + 18 градусів.

У Києві 1 травня очікується невелика хмарність, посилення вітру, але без істотних опадів. Вночі в столиці + 5 +7 градусів, вдень від +15 до + 17 градусів.

Карта погода в Україні на неділю, 1 травня

За прогнозом синоптиків, у понеділок дощі повернуться в західні області країни. А 3 травня по всій території України очікуються сильні грози.