В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты

Погода в Украине на длинных выходных, связанных с празднованием Дня победы, кардинально поменяется. Если в субботу 8 мая термометры будут показывать около +10, то уже 10 мая нас ждет +20 и даже больше. В то же время по стране будет перемещаться грозовой фронт. Детальный прогноз и карты погоды на три дня - читайте ниже в нашем материале.
О погоде нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.
Так, суббота 8 мая будет самой холодной в ближайшей перспективе. На Западе, Севере и в Центре прогнозируется +11+15 градусов днем, на остальных территориях - от +15 до +22. Ночью будет +8+12 градусов кроме западных областей, где ожидается +5+7 градусов.
А синоптик Наталка Диденко даже прогнозирует на Западе заморозки.
Сильные дожди, местами с грозами завтра ожидаются на большинстве территорий, кроме западных, Житомирской, Киевской областей.
В Киеве 8 мая будет днем +13+15, ночью +8+10, осадки маловероятны, сильный ветер.
Скрин: Погода в Украине 8 мая (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 9 мая, принесет погодные перемены с антициклоном. Почти по всей стране будет солнечно и ясно, но похолодает, как днем, так и ночью. Дожди с грозами возможны лишь на Востоке.
Температура днем +12+17 (на Закарпатье +17+19), ночью +2+5, а на Юге и Востоке +4+9 градусов.
В Киеве на 9 мая синоптики прогнозируют ясный, солнечный день со скромными +13+15 днем и +2+4 ночью. Без осадков.
Скрин: Погода в Украине 9 мая (meteo.gov.ua)
А вот понедельник, 10 мая, встретит украинцев настоящим теплом почти по всей территории страны. Осадки возможны на Востоке, где будет прохладнее - от +13 до +17 градусов.
На Западе будет почти жарко - от +20 до +25 градусов, а на Севере, Юге и в Центре +16+19 тепла. Ночь при этом будет прохладной - от +2 до +7 (на Юге до +9).
В Киеве тепло, солнечно, без осадков. Температура +19+21 днем, а ночь холодная, +2+4.
Скрин: Погода в Украине 10 мая (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики рассказали также, что будет с погодой в Украине в мае. По некоторым прогнозам нас ждут заморозки даже во второй половине месяца.