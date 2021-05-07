В Україні на вихідних кардинально зміниться погода: детальний прогноз і карти

Так, субота 8 травня буде найхолоднішою в найближчій перспективі. На Заході, Півночі і в Центрі прогнозується +11+15 градусів вдень, на інших територіях - від +15 до +22. Вночі буде +8+12 градусів крім західних областей, де очікується +5+7 градусів.

А синоптик Наталка Діденко навіть прогнозує на Заході заморозки.

Сильні дощі, місцями з грозами завтра очікуються на більшості територій, крім західних, Житомирської, Київської областей.

В Києві 8 травня буде вдень +13+15, вночі +8+10, опади малоймовірні, сильний вітер.

Скрін: Погода в Україні 8 травня (meteo.gov.ua)

Неділя, 9 травня, принесе погодні зміни з антициклоном. Майже по всій країні буде сонячно і ясно, але похолодає, як вдень, так і вночі. Дощі з грозами можливі лише на Сході.

Температура вдень +12+17 (на Закарпатті +17+19), вночі +2+5, а на Півдні та Сході +4 + 9 градусів.

У Києві на 9 травня синоптики прогнозують ясний, сонячний день зі скромними +13+15 вдень і +2+4 вночі. Без опадів.

Скрін: Погода в Україні 9 травня (meteo.gov.ua)

А ось понеділок, 10 травня, зустріне українців справжнім теплом майже по всій території країни. Опади можливі на Сході, де буде прохолодніше - від +13 до +17 градусів.

На Заході буде майже жарко - від +20 до +25 градусів, а на Півночі, Півдні і в Центрі +16+19 тепла. Ніч при цьому буде прохолодною - від +2 до +7 (на Півдні до +9).

У Києві тепло, сонячно, без опадів. Температура +19+21 вдень, а ніч холодна, +2+4.

Скрін: Погода в Україні 10 травня (meteo.gov.ua)