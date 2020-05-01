В Украине выдадут "карантинную" помощь на детей: кому именно и сколько

Предпринимателям в Украине выдадут денежную помощь на детей в период карантина из-за коронавируса. Правительство выделило на пособия 1,6 миллиарда гривен из бюджетного фонда борьбы с COVID-19.

Пособия по уходу за детьми до 10 лет получит один из родителей.

Как рассказали в пресс-службе Минсоцполитики Украины, финпомощь выделят в целом на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей ФОПовцев (ФЛП), которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1-й и 2-й группе плательщиков единого налога.

Отмечается, что большинство из них работают в сфере услуг.

Выплату "карантинного" пособия ввели на период ограничительных мер и на 1 месяц с даты их отмены.

Деньги будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума:

для детей до 6-ти лет сумма составит 1779 гривен

для детей от 6 -ти до 10-ти лет - 2218 гривен.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики", - говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе добавили, что программа сможет полностью заработать "в ближайшее время после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады".

Ранее мы писали о том, что пенсионерам в Украине трижды доплатят в мае - они получат прибавку к пенсиям в размере 11%, что в среднем составляет около 260 гривен.