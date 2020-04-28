Пенсионерам в Украине трижды доплатят в мае: кому повезет

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут повышены после индексации и еще ряда доплат в мае

Пенсии в Украине будут проиндексированы в мае, после чего украинские пенсионеры получат надбавку к ежемесячным выплатам. Кроме того, еще некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавку. Все подробности о весенних доплатах к пенсии - в материале Styler.

Индексация пенсий в мае

В мае пенсионеры получат прибавку к пенсиям в размере 11%, это в среднем 260 грн. В ПФУ назвали цифру в 6,9 миллиона человек - именно стольким пенсионерам в мае пересчитают выплаты.

На повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры по возрасту и страховому стажу, по инвалидности; потере кормильца; выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не меньше 30 лет в профессии).

Если же размер повышения не дотягивает до 100 гривен, до этой суммы доплатят, но разница (доплата) будет учтена при последующих перерасчетах.

Индексацию в мае не проведут:

работающим пенсионерам (им пересчитывают выплаты отдельно);

тем, кто совсем недавно оформил пенсию (в 2019 и 2020 году);

получателям социальных пенсий (им выплачивают пособие по другим законам, а не по ЗУ "Об общеобязательное’обязательное государственное пенсионное страховании")

тем, кто получают пенсионные выплаты по "специальным условиям",

пенсионеры, фактический размер пенсии которых выше расчетного.

Дополнительные надбавки к минимальным пенсиям

Для тех пенсионеров, выплаты которых не дотягивают до 2100 гривен (с учетом всех других доплат), добавят до этой суммы. Причем такая компенсация будет учитываться при последующих перерасчетах пенсий.

Выплаты по исполнению 80 лет

Многие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, уже получили прибавку в апреле в размере 500 гривен. Такую сумму насчитывают пенсионерам, чьи выплаты не превышают 9205,19 грн. А вот те пенсионеры, которым 80 лет исполнилось уже после 1 апреля 2020, будут получать надбавку сразу после достижения этого возраста.

В ПФУ напоминают, что для получения перерасчетов и доплат никуда дополнительно обращаться не нужно. Деньги поступят на пенсионную банковскую карту, либо же их доставит почтальон "Укрпочты".

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль анонсировал новую пенсионную реформу, согласно которой пенсионеры могут рассчитывать на получение двойной пенсии.

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