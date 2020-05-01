В Україні видадуть "карантинну" допомогу на дітей: кому саме і скільки

Підприємцям в Україні видадуть грошову допомогу на дітей в період карантину через коронавірус. Уряд виділив на допомогу 1,6 мільярда гривень з бюджетного фонду боротьби з COVID-19.

Допомоги по догляду за дітьми до 10 років отримає один з батьків.

Як розповіли в прес-службі Мінсоцполітики України, фіндопомогу виділять в цілому на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей ФОПівців, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку.

Зазначається, що більшість з них працюють у сфері послуг.

Виплату "карантинної" допомоги ввели на період обмежувальних заходів і на 1 місяць з дати їх скасування.

Гроші надаватимуться на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму:

для дітей до 6-ти років сума складе 1779 гривень

для дітей від 6 -ти до 10-ти років - 2218 гривень.

"Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей в період карантину, які послідовно реалізує Мінсоцполітики", - йдеться в повідомленні відомства.

Також у прес-службі додали, що програма зможе повністю запрацювати "найближчим часом після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради".

Раніше ми писали про те, що пенсіонерам в Україні тричі доплатять у травні - вони отримають надбавку до пенсій у розмірі 11%, що в середньому становить близько 260 гривень.