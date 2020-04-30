Большие пенсии и новая коммуналка: что изменится с мая в условиях карантина

Что изменится для украинцев с 1 мая (коллаж РБК-Украина)

В следующем месяце украинцев ждет много изменений , которые касаются карантина, пенсий и коммунальных тарифов

Карантин в Украине введен 12 марта по 11 мая. С начала нового месяца наших сограждан ожидает много изменений во всех сферах жизни. Во-первых, в этом месяце планируют ослабление карантина, если ситуация с COVID-19 стабилизируется, во-вторых, произойдет индексация пенсий, также произойдет перерасчет коммунальных услуг. Обо всех "ноу-хау" читайте в материале Styler.

Ослабление карантина

На днях Кабинет министров продлил карантин,введеный из-за коронавируса 12 марта до 11 мая. Именно в мае решится вопрос, будут ли ослабления карантинных мер, либо их вообще отменят. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на последнем заседании правительства заявил, что если распространение COVID-19 в Украине будет снижаться, с 12 мая в стране начнут ослаблять карантинные меры.

В первую очередь разрешат работать магазинам непродовольственной группы, откроют парикмахерские и салоны, но с соблюдением санитарных норм, также будут работать кафе с сервисом на вынос. Все это будет сделано в том случае, если количество зараженных за сутки не будет увеличиваться.

Отметим, что в Житомирской области с 1 мая разрешили открыться парикмахерским и кафе, которые будут выносить еду клиентам.

Индексация пенсий

Пенсии в Украине будут пересчитаны после автоматической индексации, которую Пенсионный фонд проведет уже в мае.

Согласно постановлению, в 2020 году перерасчет пенсий проводится с 1 мая согласно закону" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлению Кабмина от № 124 от 20 февраля 2019 года.

Пересчет "проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемого для расчета пенсии, в размере 1,11".

Кроме того, с 1 мая 2020 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, не достигает 2100 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Так, в нормативной документации ПФУ сказано, что фактическую прибавку не получат такие категории пенсионеров: те, кто получают пенсионные выплаты по "специальным условиям" и пенсионеры, фактический размер пенсии которых выше расчетного.

Таким образом, те пенсионеры, которые имеют другие надбавки к пенсии (кроме тех, что положены по страховому стажу), не увидят прибавки на своем счету. Это произойдет, если надбавка после индексации будет меньшей, чем сумма фактической пенсии. Согласно предварительным расчетам, выплаты в мае будут в среднем повышены на 11%, это около 260 гривен. Прибавку смогут получить 10,2 миллиона украинских пенсионеров из общего числа в 11,4 миллиона получателей выплат.

Коммунальные услуги

Начиная со следующего месяца украинцы будут оплачивать коммунальные услуги по новой схеме. 1 мая вводится в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым предусмотрен ряд нововведений.

В мае в платежках будет счет за 8 услуг. Например, платеж за холодную воду разделят на четыре – собственно, холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления. Или это будет в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено.

Коммунальные услуги – вода, свет, тепло – это отдельно. А обслуживание, оно же управление домом – это трубы, электросети, насосы, лифты, котельная, счетчики – это совсем другое.

В частности, предусмотрено закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками коммунальных услуг, а жильцы сами будут их выбирать на общих собраниях. Управляющие будут проходить первичную и повторную профессиональную аттестацию, а информация о них - вноситься в реестр.

Кстати, есть и неприятные новости. За долги по "коммуналке" начнут насчитывать пеню и будут отключать услуги, это не касается электричества и газа.

Но если услуги будут оказываться ненадлежащим образом - за них можно будет не платить или платить меньше. Потребитель имеет право вызвать управляющего для проверки качества предоставляемых услуг. Если по результатам исследования отобранных проб подтвердится факт поставки некачественных услуг, расходы потребителя подлежат компенсации за счет исполнителя соответствующей услуги.

Как мы ранее писали, как поменялись цены и тарифы с момента избрания Зеленского президентом (инфографика).