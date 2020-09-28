В Украине вводят новые правила выдачи соцвыплат: кому могут отказать

Сбор дополнительной информации поможет определить те категории граждан, которые действительно нуждаются в помощи
Получить социальную помощь в Украине с 2021 года смогут не все. Каждого человека, который будет подавать заявку на получение денег от государства будут проверять на наличие автомобиля и другие предметы роскоши. Что изменится в правилах получения социальной помощи в Украине – читайте ниже.
В Министерстве финансов Украины сообщили, что с новые этапы проверки будут введены с 1 января. Если человек попытался оформить соцвыплату нечестно, то ее ему не дадут. Чиновники будут запрашивать данные о каждом просителе соцпомощи и сверят с анализом различных баз и реестров. Эти проверки проводятся и сейчас, однако уже после назначения выплат. В случае обнаружения обмана государство требует вернуть деньги обратно.
Как пояснил OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник, информация о всех обратившихся за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т. д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрирована машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.
Какие данные будут собирать перед одобрением заявки на соцпомощь:
Напомним, что ранее власти приготовили для украинцев сюрприз с "пакетом малыша".
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