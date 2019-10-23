В Украине ввели новые правила выдачи прав и подготовки водителей: все подробности (фото)

Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократили до 2 лет
Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам, а свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде больше не будет выдаваться. Как говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, во взаимодействии территориальных органов с автошколами введен электронный обмен информацией.
Отмечается, что новшества от вступившего в силу постановления Кабмина № 320 касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол, и обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации автошкол и совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.
Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Иллюстративное фото: РБК-Украина)
Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:
Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)
Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие.
Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.
Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)
Также была изменена процедура аккредитации автошкол. Функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД перешли к региональным сервисным центрам МВД.
Нововведения вступили в силу 19 октября:
"Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными", - говорится в сообщении.
Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: sputnik.by)