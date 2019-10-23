В Украине ввели новые правила выдачи прав и подготовки водителей: все подробности (фото)

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам, а свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде больше не будет выдаваться. Как говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, во взаимодействии территориальных органов с автошколами введен электронный обмен информацией.

Отмечается, что новшества от вступившего в силу постановления Кабмина № 320 касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол, и обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации автошкол и совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен проходит в территориальном центре МВД, в котором успешно прошел теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет ;

; возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, зато оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)

Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)

Также была изменена процедура аккредитации автошкол. Функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД перешли к региональным сервисным центрам МВД.

Нововведения вступили в силу 19 октября:

заявления об утверждении рабочих программ и планов заведения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению заведения);

заявления о проведении обследования материально-технической базы учреждения подаются в ТСЦ МВД (по местонахождению заведения);

заявления и соответствующие материалы для проведения госаккредитации учреждения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению заведения).

"Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными", - говорится в сообщении.

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам (Фото: sputnik.by)