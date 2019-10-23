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В Україні запровадили нові правила видачі прав і підготовки водіїв: всі подробиці (фото)

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Термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скоротили до 2 років

Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами, а свідоцтво про закінчення автошколи в паперовому вигляді більше не видаватиметься. Як йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, у взаємодії територіальних органів з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією.

Зазначається, що нововведення від постанови Кабміну № 320, що набрало чинності, стосуються, насамперед, майбутніх водіїв та автошкіл, і забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, що спрощують процедуру акредитації автошкіл і удосконалюють процедуру отримання і обміну водійського посвідчення.

Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

  • допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
  • практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому успішно біло складено теоретичний іспит;
  • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;
  • можливість застосування фото- і відеофіксації під час здачі іспитів;
  • свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускників автошкіл не видається, проте воно в електронному вигляді вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів для надання сервісних послуг МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.

Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, допускаються до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

Також була змінена процедура акредитації автошкіл. Функції акредитації установ від Головного сервісного центру МВС перейшли до регіональних сервісних центрів МВС.

Нововведення набрали чинності 19 жовтня:

  • заяви про затвердження робочих програм і планів закладу подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу);
  • заяви про проведення обстеження матеріально-технічної бази установи подаються до ТСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу);
  • заяви та відповідні матеріали для проведення держакредитації установи подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу)

"Постановою також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими", - йдеться в повідомленні.

Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: sputnik.by)

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