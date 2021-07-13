В Украине ввели новые правила покупки долларов

Национальный банк ввел в новые правила покупки долларов. Теперь в силу вступили новые изменения.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.

Национальный банк на 13 июля установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 3 копейки.

Напомним, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий озвучил прогноз курса доллара до конца 2021 года. По его словам, доллар будет расти.

Мы также писали о том, что украинка "развела" влюбленного британца на ошеломительную сумму. 52-летний британец влюбился и женился на 32-летней женщины из Одессы. В итоге она обманным путем завладела его 250 тысячами долларов.