В Украине введут в обращение уникальную 10-гривневую монету (фото)

В Украине введут в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную десантно-штурмовым войскам ВСУ. Запуск таких денег анонсирован на 11 ноября.
Об этом 5 ноября передали на сайте Национального банка Украины.
Отмечается, что тираж новых монет составит 1 миллион штук. Материал ее - сплав на основе цинка, диаметр составляет 30 миллиметров, масса - 12,4 г, гурт - рифленый.
На аверсе монеты размещены:
Нацбанк вводит в оборот памятную монету в честь десантно-штурмовых войск ВСУ (фото: bank.gov.ua)
На реверсе:
Памятная монета "Десантно-штурмовые войска ВСУ" номиналом 10 гривен (фото: bank.gov.ua)
Как говорится в описании моменты, она посвящена отдельному роду войск, относящемуся к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и который характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенном для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника по воздуху, ведения боевых действий в тылу врага.
НБУ вводит в оборот новые памятные монеты номиналом 10 гривен (фото: bank.gov.ua)
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит 1-гривневая монета, за которую можно получить 100 тысяч.
Добавим также, что в Украине продают уникальную 100-гривневую монету.