UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине введут в обращение уникальную 10-гривневую монету (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Украине введут в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную десантно-штурмовым войскам ВСУ. Запуск таких денег анонсирован на 11 ноября.

Об этом 5 ноября передали на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что тираж новых монет составит 1 миллион штук. Материал ее - сплав на основе цинка, диаметр составляет 30 миллиметров, масса - 12,4 г, гурт - рифленый.

Как выглядит памятная монета

На аверсе монеты размещены:

  • вверху надпись - "Украина" (полукругом), под которой малый государственный герб (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа);
  • в центре на зеркальном фоне изображена эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ; номинал 10 и графический символ гривны (слева от эмблемы); год чеканки монеты - 2021 (справа от эмблемы); логотип банкнотно-монетного двора НБУ (под годом чеканки);
  • внизу надпись - "Десантно-штурмовые войска ВСУ" (полукругом);

Нацбанк вводит в оборот памятную монету в честь десантно-штурмовых войск ВСУ (фото: bank.gov.ua)

На реверсе:

  • на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья - символ покровителя войска Архангела Михаила.

Памятная монета "Десантно-штурмовые войска ВСУ" номиналом 10 гривен (фото: bank.gov.ua)

Как говорится в описании моменты, она посвящена отдельному роду войск, относящемуся к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и который характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенном для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника по воздуху, ведения боевых действий в тылу врага.

НБУ вводит в оборот новые памятные монеты номиналом 10 гривен (фото: bank.gov.ua)

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит 1-гривневая монета, за которую можно получить 100 тысяч.

Добавим также, что в Украине продают уникальную 100-гривневую монету.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины