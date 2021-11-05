В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

В Україні введуть в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену десантно-штурмовим військам ЗСУ. Запуск таких грошей анонсований на 11 листопада.

Про це 5 листопада передали на сайті Національного банку України.

Як йдеться в описі моменти, вона присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних Сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання з метою ведення наступальних, штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у тилу ворога.

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету на честь десантно-штурмових військ ЗСУ (фото: bank.gov.ua)

Зазначається, що тираж нових монет складе 1 мільйон штук. Матеріал її - сплав на основі цинку, діаметр становить 30 міліметрів, маса - 12,4 г, гурт - рифлений.

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядає 1-гривнева монета, за яку можна отримати 100 тисяч.

Додамо також, що в Україні продають унікальну 100-гривневу монету.