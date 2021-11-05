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В Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету (фото)

Автор: Володимир Костирін

В Україні введуть в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену десантно-штурмовим військам ЗСУ. Запуск таких грошей анонсований на 11 листопада.

Про це 5 листопада передали на сайті Національного банку України.

Зазначається, що тираж нових монет складе 1 мільйон штук. Матеріал її - сплав на основі цинку, діаметр становить 30 міліметрів, маса - 12,4 г, гурт - рифлений.

Як виглядає пам'ятна монета

На аверсі монети розміщені:

  • угорі напис - "Україна" (півколом), під яким малий державний герб (ліворуч) та нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ (праворуч);
  • у центрі на дзеркальному тлі зображена емблема десантно-штурмових військ ЗСУ; номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми); рік карбування монети - 2021 (праворуч від емблеми); логотип банкнотно-монетного двору НБУ (під роком карбування);
  • внизу напис - "Десантно-штурмові війська ЗСУ" (півколом);

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету на честь десантно-штурмових військ ЗСУ (фото: bank.gov.ua)

На реверсі:

  • на дзеркальному тлі зображений символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила - символ покровителя війська Архангела Михаїла.

Пам'ятна монета "Десантно-штурмові війська ЗСУ" номіналом 10 гривень (фото: bank.gov.ua)

Як йдеться в описі моменти, вона присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних Сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання з метою ведення наступальних, штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у тилу ворога.

НБУ вводить в обіг нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень (фото: bank.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядає 1-гривнева монета, за яку можна отримати 100 тисяч.

Додамо також, що в Україні продають унікальну 100-гривневу монету.

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Національний банк України