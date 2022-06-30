Вступительная кампания стартует с 1 июля: как зарегистрироваться и когда подавать документы

В этом году из-за войны поступление в университеты происходит по упрощенной процедуре. В частности, выпускники вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Уже с 1 июля начнутся вступительные экзамены и творческие конкурсы.
Какие правила приема в учреждения высшего образования - читайте ниже.
Для регистрации электронного кабинета для поступления необходимо ввести:
После этого на почту придет письмо со ссылкой, по которой поступающий должен перейти для завершения регистрации э-кабинета.
С 14 июля в электронном кабинете появится возможность подавать заявления на поступление, а также документы в вузы.
Отметим, что в этом году абитуриент имеет право подать 20 заявлений. Однако, для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.
Прием заявлений продлится до:
Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться в несколько этапов:
Результаты поступления будут обнародованы 22 июля. Можно будет увидеть рейтинги лиц, которых рекомендовано к зачислению на обучение на бюджет.
После получения рекомендации поступающий должен подтвердить свое желание учиться на бюджете в вузе. После этого нужно подать оригиналы документов.
Добавим, если после 12.00 22 июля в кабинете поступающего ничего не изменилось, то это означает, что он может претендовать на обучение на контракте.
Зачисление поступающих на обучение на бюджет состоится 5 августа, на контракт - не позднее 30 сентября.
Ранее мы сообщали, что украинские выпускники в этом году будут составлять упрощенное ВНО онлайн, но при физическом присутствии.
Также мы писали, как жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы.
Кроме того, читайте, как поступить в европейский университет во время войны.