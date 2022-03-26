В Украине - всеобщая мобилизация: что будет, если попытаетесь "откосить" от службы

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва за мобилизацией, военного учета или специальных (проверочных) сборов, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству, а именно:

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушения военнообязанными или призывниками правил военного учета, неявка их на вызов в военный комиссариат без уважительных причин или несвоевременное представление в учетный орган, где они состоят на военном учете, сведений об изменении места жительства, образования, места работы, должности, а также нарушение порядка прохождения учебных сборов (занятий) в учебных заведениях Общества содействия обороне Украины и профессионально-технических учебных заведениях - влекут наложение штрафа от пяти до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 211 Кодекса, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, - влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати минимумов доходов граждан.

Неявка граждан по вызову в военный комиссариат без уважительных причин для приписки к призывному участку - влечет наложение штрафа до одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан. (Статья 211-1).

Согласно статьям 335, 336, 336-1, 337 Уголовного кодекса Украины:

Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава - наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.

Уклонение от призыва по мобилизации - наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет.