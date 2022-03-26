В Україні - загальна мобілізація: що буде, якщо спробуєте "відкосити" від служби

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ," Про військовий обов'язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством, а саме:

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик у військовий комісаріат без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімумів доходів громадян.

Неявка громадян за викликом до військового комісаріату без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (Стаття 211-1).

Згідно зі статтями 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі строком до трьох років.

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років.