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В Украине врачам повысят зарплату до уровня 800-900 долларов

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Среда 06 октября 2021 07:34
В Украине врачам повысят зарплату до уровня 800-900 долларов Коллаж РБК-Украина: в Украине повысят зарплаты медикам
Автор: Владимир Костырин

В Украине минимальную зарплату медиков в следующем году повысят до 20 тысяч гривен, а оплата труда медицинского персонала в среднем увеличится до 13,5 тысячи гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

Глава Кабмина отметил, что это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2022-й.

"Медицинский бюджет беспрецедентный в этом году. Минимальная зарплата медиков будет 20 тысяч. Медицинского персонала - в среднем 13,5 тысячи", - рассказал чиновник.

Шмыгаль обратил внимание, что бюджет вырос по сравнению с 2018 годом в два раза.

"В проект бюджета-2022 предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение почти на 36 миллиардов гривен", - объяснил он

Также Шмыгаль добавил, что медицина - "прорыв этого года".

Премьер заявил, что сейчас средняя оплата труда граждан, работающих на предприятиях и различных учреждениях Украины, превышает 500 долларов, что является "абсолютным рекордом для нашего государства".

"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную - на уровне 700 долларов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, перед этим экономист рассказал, что размер заработной платы врачей определяют сами больницы, а в проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.

Также мы писали о том, что в июне под Харьковом медики перекрыли трассу и требовали погасить задолженность по зарплате.

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Денис Шмыгаль Зарплата в Украине
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