В Україні лікарям підвищать зарплату до рівня 800-900 доларів
В Україні мінімальну зарплату медиків наступного року підвищать до 20 тисяч гривень, а оплата праці медичного персоналу в середньому збільшиться до 13,5 тисячі гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю LB.ua.
Глава Кабміну зазначив, що це передбачено в проекті державного бюджету на 2022-й.
"Медичний бюджет безпрецедентний цього року. Мінімальна зарплата медиків буде 20 тисяч. Медичного персоналу - в середньому 13,5 тисяч", - розповів чиновник.
Шмигаль звернув увагу, що бюджет зріс у порівнянні з 2018 роком у два рази.
"У проект бюджету-2022 передбачено збільшення видатків на охорону здоров'я майже на 36 мільярдів гривень", - пояснив він
Також Шмигаль додав, що медицина - "прорив цього року".
Прем'єр заявив, що зараз середня оплата праці громадян, які працюють на підприємствах і різних установах України, перевищує 500 доларів, що є "абсолютним рекордом для нашої держави".
"Для тих же лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну - на рівні 700 доларів", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, перед цим економіст розповів, що розмір заробітної плати лікарів визначають самі лікарні, а в проекті державного бюджету на 2022 рік вказано лише приблизний розрахунок.
Також ми писали про те, що в червні під Харковом медики перекрили трасу і вимагали погасити заборгованість по зарплатах.