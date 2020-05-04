В Украине возобновят плановые операции и госпитализацию: названа дата

Операция (фото: pixabay.com)

Жители Украины снова смогут лечь на плановые операции и госпитализацию

Кабинет министров согласовал план Минздрава по возобновлению плановых операций в Украине и госпитализации украинцев с 5 мая. Но есть одно условия, перед этим пациенты должны пройти ПЦР-тестирование, которое покажет, есть ли у больного в крови коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что сразу после опубликования постановления, будет разрешено проведение плановых операций и госпитализаций, если проведение этих операции необходимо человеку для снижения риска его здоровью.

При этом он также отметил, что Минздрав заботится о здоровье своих врачей, поэтому операции и госпитализация будет проводиться после того, как пациенты пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции.

"Мы считаем, что так риск заражения наших медиков мы снизим до нуля. Такие изменения сегодня внесли", - заявил министр здравоохранения.

Напомним, что Кабмин продлил карантин до 22 мая. При этом с 11 мая произойдет ослабление ограничений. В частности, в стране начнут работать парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, предприятия бытового обслуживания.

Кроме того, откроются библиотеки и музеи, стоматологи будут принимать пациентов, также работать начнут адвокаты, аудиторы, нотариусы. Также можно будет проводить тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

Кафе и рестораны смогут открыть летние площадки, а заведения общепита смогут обслуживать посетителей на вынос. В правительстве считают, что значительного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал второй этап медреформы, и некоторые услуги будут бесплатными.