ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні відновлять планові операції і госпіталізацію: названа дата

STYLERЖиття    04.05.2020 - 22:15
В Україні відновлять планові операції і госпіталізацію: названа дата
Операція (фото: pixabay.com)

Жителі України знову зможуть лягти на планові операції і госпіталізацію

Кабінет міністрів погодив план МОЗ щодо відновлення планових операцій в Україні та госпіталізації українців з 5 травня. Але є одна умова, перед цим пацієнти повинні пройти ПЛР-тестування, яке покаже, чи є у хворого в крові коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що одразу після опублікування постанови, буде дозволено проведення планових операцій і госпіталізацій, якщо проведення цих операції необхідно людині для зниження ризику її здоров'я.

При цьому він також зазначив, що МОЗ піклується про здоров'я своїх лікарів, тому операції та госпіталізація буде проводитися після того, як пацієнти пройдуть тест на наявність коронавірусної інфекції.

"Ми вважаємо, що так ризик зараження наших медиків ми знизимо до нуля. Такі зміни сьогодні зробили", - заявив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив карантин до 22 травня. При цьому з 11 травня відбудеться ослаблення обмежень. Зокрема, в країні почнуть працювати перукарні та салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, підприємства побутового обслуговування.

Крім того, відкриються бібліотеки та музеї, стоматологи будуть приймати пацієнтів, також працюватимуть адвокати, аудитори, нотаріуси. Також можна буде проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

Кафе і ресторани зможуть відкрити літні майданчики, а заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос. В уряді вважають, що значного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував другий етап медреформи, і деякі послуги будуть безкоштовними.

Карантин може тривати до вересня, - представник Кабміну в Раді Адаптивний карантин введуть в кількох областях України: що це таке і які будуть заборони
Новини України здоровьекарантин
Lite
On Top