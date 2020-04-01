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В Украине стартовал второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 09:56
В Украине стартовал второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными
В Украине стартовал второй этап медреформы (фото: УНИАН)

Какая помощь будет в Украине бесплатной

В Украине, несмотря на карантин из-за коронавируса, стартовал второй этап медреформы. Так, в нашей стране утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Украины. Какие это будут услуги, читайте в материле Styler.

  • Первичная медицинская помощь.
  • Экстренная медицинская помощь.
  • Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
  • Маммография молочной железы.
  • Гистероскопия.
  • Эзофагогастродуоденоскопия.
  • Колоноскопия.
  • Цистоскопия.
  • Бронхоскопия.
  • Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
  • Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
  • Медпомощь при остром мозговом инсульте.
  • Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
  • Медпомощь при родах.
  • Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
  • Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
  • Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
  • Психиатрическая помощь взрослым и детям.
  • Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
  • Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
  • Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
  • Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
  • Мобильная паллиативная медпомощь.
  • Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.

Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если медик провел консультацию пациенту, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница будет получать деньги. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

Теперь к узким специалистам человеку нужно будет направление. Исключение составит гинеколог, стоматолог, терапевт.

В Украине стартовал второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными

Как мы ранее писали, Минздрав не будет останавливать медреформу в Украине.

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