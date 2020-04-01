В Украине стартовал второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными

В Украине стартовал второй этап медреформы (фото: УНИАН)

Какая помощь будет в Украине бесплатной

В Украине, несмотря на карантин из-за коронавируса, стартовал второй этап медреформы. Так, в нашей стране утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Украины. Какие это будут услуги, читайте в материле Styler.

Первичная медицинская помощь.

Экстренная медицинская помощь.

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

Маммография молочной железы.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Медпомощь при остром мозговом инсульте.

Медпомощь при остром инфаркте миокарда.

Медпомощь при родах.

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям.

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.

Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь.

Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.

Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если медик провел консультацию пациенту, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница будет получать деньги. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

Теперь к узким специалистам человеку нужно будет направление. Исключение составит гинеколог, стоматолог, терапевт.

Как мы ранее писали, Минздрав не будет останавливать медреформу в Украине.