В Украине стартовал второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными
В Украине стартовал второй этап медреформы (фото: УНИАН)
Какая помощь будет в Украине бесплатной
В Украине, несмотря на карантин из-за коронавируса, стартовал второй этап медреформы. Так, в нашей стране утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Украины. Какие это будут услуги, читайте в материле Styler.
- Первичная медицинская помощь.
- Экстренная медицинская помощь.
- Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
- Маммография молочной железы.
- Гистероскопия.
- Эзофагогастродуоденоскопия.
- Колоноскопия.
- Цистоскопия.
- Бронхоскопия.
- Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
- Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
- Медпомощь при остром мозговом инсульте.
- Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
- Медпомощь при родах.
- Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
- Психиатрическая помощь взрослым и детям.
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
- Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
- Мобильная паллиативная медпомощь.
- Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.
Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.
Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если медик провел консультацию пациенту, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница будет получать деньги. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.
Теперь к узким специалистам человеку нужно будет направление. Исключение составит гинеколог, стоматолог, терапевт.
Как мы ранее писали, Минздрав не будет останавливать медреформу в Украине.
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